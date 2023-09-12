Türkiye'de 8 yılda 137 bin kişi sigarayı bıraktı Türkiye'de sağlığı tehdit eden unsurlardan birisi olan sigarayı bırakmak için ALO 171 aranıyor. Kurulduğu yıldan bugüne kadar buradan danışmanlık alarak sigarayı bırakmayı başaranların sayısı açıklandı.

DHA

Ülke genelinde 467 bırakma polikliniğinde, konuya özel eğitim almış hekimler tarafından sigara bırakma hizmeti veriliyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı Mücadele Daire Başkanlığı Danışma ve Destek Hatları Birim Sorumlusu Şengül Sevim, bu yıl "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" ana temasıyla kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Sevim, toplantıda, tütün ürünü kullanımını bırakmak isteyenleri teşvik etmek ve bırakma kararı alanlara destek olmak amacıyla hizmet veren Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Günlük 1.000 ile 1.500 arasında çağrı alıyoruz"

Sevim, 2023 yılı itibarıyla günlük 1.000 ile 1.500 arasında çağrı aldıklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Önce bağımlılık düzeyi ölçülüyor"

Görüşmelerde bireyin ihtiyacı doğrultusunda, tütün ürünü kullanımının zararları hakkında bilgi verilmekte ve nikotin bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla nikotin bağımlılık ölçeği uygulanmaktadır. Uygulanan ölçek sonucunda, bağımlılık düzeyi düşük ve orta düzeyde olanlar için danışanın da istemesi halinde kişiye özel sigara bırakma planı yapılmakta, bağımlılık düzeyi yüksek olan danışanlar ise hekim kontrolünde sigarayı bırakmaları için sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve birimleri hakkında bilgilendirme yapılarak sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilmektedir.

Danışan sigara bırakma polikliniğine yönlendiriliyor

Ayrıca sigara bırakma polikliniğine yönlendirilen danışanların, arzu etmeleri halinde randevuları da Danışma Hattı tarafından alınmaktadır.

1 yıl takip yapılıyor

Sigara bırakma planı yapılan kişiler, onay vermeleri halinde Danışma Hattı tarafından yapılan geri dönüş aramalarıyla 1 yıl boyunca takip edilmekte ve sigara bırakma sürecini sürdürmesi için desteklenmektedir.

136 bin 961 kişi sigarayı bıraktı

2015 yılından itibaren sigara bırakma planı yapılarak 136 bin 961 kişinin, 1 yıl boyunca izlendikten sonra sigarayı bıraktığı izlenmiştir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)