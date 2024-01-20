AB'nin istediği oldu: Apple, ödeme hizmetlerini diğer firmalara açacak Apple, Apple Pay ödeme sistemine ilişkin rekabet endişelerini gidermek için üçüncü taraf mobil cüzdan ve ödeme hizmetlerine Avrupa Birliği genelinde erişim vereceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

AB Komisyonu, Apple'ın ödeme hizmeti Apple Pay ile ilgili yürüttüğü rekabet soruşturmasında şirketin sunduğu çeşitli taahhütleri duyurdu.

Bu taahhütlerle ilgili olarak, AB vatandaşları ve ilgili taraflar bir ay süresince geri bildirimde bulunabilecek.

Apple Pay, iPhone kullanıcılarının mobil cihazlar aracılığıyla ödeme yapmalarını sağlayan Apple'ın mobil cüzdan çözümü olarak dikkat çekiyor.

AB Komisyonu'nun açıklamasında, Apple Pay'in Apple'ın iOS işletim sistemi üzerinde kapalı bir ekosistem oluşturduğu belirtildi.

AB soruşturma başlatmıştı

Açıklamada ayrıca, Apple'ın bu ekosistemde, mobil cüzdan geliştiricilerinin erişimi de dahil olmak üzere tüm unsurları kontrol ettiği ve bu durumun AB tarafından başlatılan bir rekabet soruşturmasının konusu olduğu belirtildi.

Komisyonun rekabet endişelerini gidermek için Apple'ın çeşitli taahhütlerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Apple'ın iPhone gibi iOS sistemini kullanan cihazlarda farklı şirketlerin uygulamalarına Apple Pay veya Apple Wallet kullanmaya gerek kalmadan ücretsiz olarak temassız ödeme yapma izni vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, Apple'ın taahhütlerinin 10 yıl boyunca yürürlükte kalacağı, bunların uygulanmasının da Komisyonca düzenli olarak takip edileceği kaydedildi.

AB Komisyonu, 2020 yılında Apple'ın ödeme sisteminin Birlik rekabet kurallarına uyup uymadığına ilişkin resmi soruşturma başlatmıştı.