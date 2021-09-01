Apple'ın piyasa değeri 2.5 trilyon doları geçti

Yıl başından bu yana hisseleri sürekli artan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2.5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı

ABD merkezli Apple'ın hisseleri son yıllarda yükselmeye devam ediyor. 2019 yılını 1.8 trilyon dolarlık rekor piyasa değeriyle kapatan teknoloji devi, 2020'nin ağustos ayında ise piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk ABD şirketi olmuştu.

Yeni yıla etkileyici bir başlangıç yapan, ancak mart ayındaki sert düşüşe engel olamayan Apple hisseleri, yeniden yükselişe geçti ve tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 2.51 TRİLYON DOLAR

Şirketin hisse fiyatları, 2021 yılının başından bu yana yüzde 18.3 artarak önemli bir büyüme gerçekleştirdi.

Apple’ın hisse senedi fiyatı, 30 Ağustos'ta yaşanan gün içi ticaret rallisinin ardından 153.12 dolar ile rekor kırdı. Böylece şirketin piyasa değeri 2.51 trilyon dolara yükseldi.

Hisse senetlerindeki bu artış, iPhone 13’ün uydu iletişimini destekleyebileceği söylentilerinden ve yeni App Store ilkelerinin açıklanmasından sonra gerçekleşti.

Apple ayrıca, Wall Street beklentilerini aşarak üçüncü çeyrekte 81.4 milyar dolarlık rekor bir gelirle geniş çaplı bir büyüme kaydettiğini açıklamıştı.

Apple hisselerinin son 5 yıllık fiyat değişimi: