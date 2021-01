Aralık 2020'de en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu

Sensor Tower, geçtiğimiz ay dünya genelinde en çok indirilen mobil oyunları paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri bu yıl yaklaşık 180 milyara dolara ulaştı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl oyun sektörü yüzde 20'lik rekor bir büyüme kaydetti.

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2020'nin son ayında en çok indirilen mobil oyunları açıkladı.

Sensor Tower'ın paylaştığı listeye göre geçtiğimiz ay boyunca App Store'da en çok indirilen mobil oyun Call of Duty: Mobile olurken, Google Play'de en çok indirilen mobil oyun ise Among Us oldu.

EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL OYUNLAR - ARALIK 2020

Sensor Tower'ın paylaştığı verilere göre Aralık 2020'de en çok indirilen mobil oyunlar şu şekilde: (Google Play Store + App Store)