Call of Duty: Warzone yolun sonuna geldi Call of Duty, Warzone'un sunucularını kapatma kararı aldı. Battle Royale dünyasında kısa sürede yoğun ilgi gören oyun, yakın zamanda veda edecek.

ensonhaber.com

Activision tarafından 10 Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, oyuncu sayısını her geçen gün artırarak popülerliğini korumayı başarmıştı.

Call of Duty: Vanguard’ın çıkışı ile Caldera isimli yeni bir haritaya kavuşan Warzone, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Modern Warfare 2 ve Warzone 2.0 ile popülerliğini kaybetmeye başlamıştı.

Warzone yolun sonuna geldi

Call of Duty, Warzone'un sunucularını kapatma kararı aldı. Battle Royale dünyasında kısa sürede yoğun ilgi gören oyun, yakın zamanda veda edecek.

Geçtiğimiz günlerde Warzone 2.0’ın ismini Warzone olarak değiştiren Call of Duty takımı, birinci nesil Warzone’un oyunculara veda edeceğini duyurdu.

21 Eylül’de Call of Duty Warzone Caldera’nın sunucuları kapatılacak. Oyuncular, oyunda satın aldığı kozmetik ürünlere ve başarılarına da veda etmek zorunda kalacak.

Ancak satın alınan kozmetik ürünlere; Modern Warfare, Black Ops Cold War ve Vanguard oyunlarından erişilebilecek.

Açıklamaya göre firma, yeni nesil Warzone ve yakında çıkacak olan Warzone: Mobile yapımlarına odaklanmak için böyle bir karar aldı.