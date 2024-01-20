Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ni inceledi Kacır, ABD'de uzay alanında çalışmalar yürüten kuruluşlara ziyaret düzenledi. Yetkililerden bilgi alan Kacır, "Türk sanayisi yüksek potansiyel taşıyor" derken, uzay alanında çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

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AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilme programı için ABD'ye gitti.

Bakan Kacır, ABD'deki temasları kapsamında, Houston'daki NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ni ziyaret etti.

Kacır, Axiom Space şirketinin Uzay İstasyonu Geliştirme Tesisi'ni de inceledi.

Kacır'ın ABD temasları

Firmanın yöneticileriyle bir araya gelen Kacır, şu açıklamada bulundu:

İnsanlı uzay misyonlarında hizmet sunan bir firma olmanın ötesinde, özellikle NASA ile işbirliği içerisinde yeni uzay istasyonu kurulumu, Ay misyonunda astronotların kullanacakları kıyafetlerin geliştirilmesi, tasarımı ve üretimi gibi projeler de yürüten bir firma.

Uzay ekosistemi vurgusu

Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki tecrübesini Axiom Space ile paylaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarında, insanlı uzay misyonlarında üstlenebileceğimiz rol ve sorumluluklar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.



Arzu ediyoruz ki uzay ekosisteminde araştırma, geliştirme, tasarım ve üretim alanlarında gerek Türk firmaları gerek üniversite araştırma merkezlerimiz çok daha aktif bir rol üstlensinler, insanlı ilk uzay misyonumuz da bütün bu çalışmaların aslında öncü adımı olsun.

Uzay Çalıştayı düzenlenecek

Gelecek dönemde Türkiye'de uzay alanında çalıştay düzenleneceğini dile getiren Kacır, şu bilgiyi verdi:

Hem Türkiye'den hem uluslararası ekosistemden katılım sağlayacağımız bu çalıştayla, Türkiye'nin insanlı uzay misyonlarında, uzay keşiflerinde, tüm aşamalarda oynayabileceği rolü planlamaya dönük bir stratejik plan üzerinde çalışacağız ve insanlı ilk uzay misyonumuzun devamını getirecek adımlar atacağız.

"Çok detaylı görme imkanını bulduk"

Kacır, özellikle uzay istasyonlarının geliştirme ve kurulum süreçlerini, tüm alt sistemlerde hangi koşullarda çalışmaların yürütüldüğünü de çok detaylı görme imkanını bulduklarını aktararak şu ifadeleri kullandı:

Uzay istasyonları, astronotların bir yandan yaşamlarını verimli sürdürmeleri için bir yandan da bilimsel çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için tasarlanan istasyonlar.



Yeryüzünün etrafında 27 bin kilometre/saat hızla hareket eden, yer çekimsiz ortam imkanını astronotlara sunan merkezlerden bahsediyoruz.

"Türk sanayisi yüksek potansiyel taşıyor"

Geliştirme ve üretim süreçlerinde de gerek enerjinin temini gerek diğer koşulların oluşturulması anlamında oldukça yüksek teknoloji sistemlerinden bahsedildiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak bütün bunların geliştirilmesinde ve üretilmesinde daha fazla rol üstlenebiliriz. Türk sanayisinin bu alanlarda çok yüksek bir potansiyel taşıdığını biliyoruz.



Türkiye'nin AR-GE ekosistemi bütün bu alanlarda inovatif çözümler geliştirebilecek çok sayıda firmayı ve araştırma grubunu içeriyor.

Türk sanayi ve teknoloji ekosistemi için destek mesajı

Bakan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

Hedefimiz, önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarında, uzay keşiflerinde, uzay istasyonlarında, bütün değer zincirinde daha fazla rol üstlenebilmek adına Türk sanayi ve teknoloji ekosistemini güçlü şekilde desteklemek ve yönlendirmek olacak.

"Türkiye'nin potansiyelini onlar da biliyor"

Yürüttükleri projelerde birlikte neler yapabileceklerini konuştuklarını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Onların Artemis Ay Programı var, o program kapsamında üstlendikleri birtakım sorumluluklar var, bunlardan bahsettiler. Türkiye'nin bütün bu çalışmalarda sahip olduğu potansiyeli onlar da bir nebze biliyor aslında.



Biz Türk ekosistemini, Türk sanayi ve araştırma geliştirme ekosistemini onlarla daha yakın çalıştırmaya dönük önümüzdeki dönemde ortak projeler ve programlar başlatıyor olacağız.



İnanıyorum ki böylelikle hem Türkiye'nin milli projelerde daha hızlı yol almasını sağlayacağız hem de küresel projelerde Türk sanayi ve inovasyon ekosisteminin daha etkin şekilde paydaş olması konusunda yeni adımlar atacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)