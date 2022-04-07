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    SpaceX ve ABD, Ukrayna'ya 5 bin uydu internet terminali teslim etti

    Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve SpaceX, Ukrayna'ya 5 bin Starlink terminalinin daha teslim edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:30
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    SpaceX ve ABD, Ukrayna'ya 5 bin uydu internet terminali teslim etti

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatıyor.

    Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına göndermişti.

    5 bin terminal daha teslim edildi

    Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Elon Musk tarafından kurulan SpaceX ile birlikte Ukrayna hükümetine 5 bin Starlink uydu internet terminali sağladığını açıkladı.

    ABD ajansı, SpaceX'in 3 bin 667 terminali ve internet hizmetini kendisinin bağışladığını, USAID'in ise kalan 1.333 terminali satın aldığını söyledi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, geçen ay Elon Musk ile görüştükten sonra ülkenin ek Starlink terminalleri alacağını söylemişti.

    starlink


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