SpaceX'in rakiplerinden Lynk, uzaya 5G baz istasyonu gönderecek

SpaceX'in en büyük rakiplerinden Lynk, deneysel bir 5G baz istasyonunu aralıkta uzaya fırlatacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Dünyada yetersiz internet erişimi bulunan yerlere uydu interneti sağlamayı planlayan Starlink projesine ait aktif faaliyet gösteren uyduların sayısı, şu anda 4 bine doğru ilerliyor.

Öte yandan rakip firmalar da uzaydan internet sunabilmek için çalışmalar yürütüyor. SpaceX'in en büyük rakiplerinden Lynk, deneysel bir 5G baz istasyonunu aralıkta uzaya fırlatacak.

Uzaydan 5G desteği

Test kapsamında gönderilecek uydu, uzaydan mobil cihazlara 5G desteği sunmaya çalışacak.

Lynk, milyonlarca dolar değerindeki test için Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) onay aldı.

Lynk, sahip olduğu teknolojinin 55 ülkede standart 5G cihazlarıyla bağlantı kurmasına izin verdiğini söylüyor.