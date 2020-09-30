Twitter, paylaşımları okumadan retweet'leyen kullanıcıları uyarıyor

Twitter, artık herhangi bir paylaşımı okumadan retweet eden kullanıcıların karşısına uyarı çıkarıyor. Yeni özellik, yanlış bilginin yayılmasını engellemeye çalışacak.

Temmuz 2006 tarihinde şu anki CEO Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından kullanıma açılan mikro blog sitesi Twitter, Alexa verilerine göre son üç ayda dünya genelinde en çok ziyaret edilen web sitelerinden bir tanesi.

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, özellikle "troll" olarak tabir edilen sahte hesapların kriz ve kaos ortamı yaratmasını ve seçimi manipüle etmesini istemeyen Twitter, ABD hükümetiyle iş birliği yaparak yeni özelliklerini hayata geçiriyor.

OKUMADAN RETWEET YAPANLARA UYARI

Twitter, son 3 aydır test ettiği ve kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldığı yeni özelliğini yayınladı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, herhangi bir tweet'i okumadan retweet etmek isteyenleri uyaracak.

TWITTER'A GÖRE TWEET DİZİSİNİN HEPSİ OKUNMALI

Bildiğiniz gibi kullanıcılar, alt alta tweet'ler atarak tweet dizisi oluşturabiliyor. Ancak Twitter, atılan ilk tweet'in tüm hikayeyi anlatmayabileceğini ve hepsinin okunması gerektiğini söylüyor.

Bu nedenle yalnızca ilk gönderiyi okuyup hemen retweet etmek isteyenleri uyaracak sosyal medya devi, hikayenin tamamının okunmasını teşvik edecek.

Söz konusu özelliğin çok yakında ülkemizde de yayınlanması bekleniyor.