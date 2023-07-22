Uzay araçları, ODTÜ yerleşkesinde yarıştı Gezegen araçları tasarlayanlar, ODTÜ'de bir araya gelerek düzenlenen yarışmada rekabet etti. Dört Türk takımın katıldığı yarışma için "2030'lu yıllarda Ay'a inecek aracın temellerini atıyoruz" denildi.

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AA & Ensonhaber

İnsanlık, gelecek yıllarda yeniden Ay'a gitmenin hesaplarını yapıyor.

Ay'da üssün kurulması ve buradan Kızıl Gezegen Mars'a yolculukların yapılması hedefleniyor.

Bu kapsamda hem roket denemeleri hem de uzay cisimleri üzerinde hareket etme kabiliyetine sahip araçların araştırılması ve geliştirilmesi devam ediyor.

ODTÜ'de uzay yarışması

Uzay tutkunu gençler, Uzay Keşif Topluluğu Derneğince (UKET), ODTÜ yerleşkesinde oluşturulan Mars ve Ay yapay sahalarında düzenlenen uluslararası "Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması"nda bir araya geldi.

Uzay araştırmalarını yaygınlaştırma çalışmaları yürüten UKET organizatörlüğünde bu yıl ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen "ARC (Anatolian Rover Challenge)" adlı "Gezegen Gezgini Yarışması"nda, 4 ülkeden 9 takım gerçekleşmesi olası senaryolarda, zorlu görevlerden geçerek yarıştı.

Yarışmaya ilişkin bilgi veren UKET Başkanı Süleyman Soyer, yarışmanın Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Teknolojileri Enstitüsü ve Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi'nin ana paydaşlığında yapıldığını söyledi.

"2030'lu yıllarda Ay'a inecek aracın temellerini atıyoruz"

Türkiye'nin milli uzay programında yer alan, 2030'lu yıllarda Ay'a inmesi planlanan rover aracının üniversite takımlarınca tasarlanan prototipinin yarıştığını belirten Soyer, "Biz bu yarışmayı yaparken 2030'lu yıllarda Ay'a inecek rover aracının temellerini atmış oluyoruz." dedi.

4 Türk takım var

Rover araçların Mars veya başka bir gezegene gidip keşif yapabilen, astronot yardımcısı olarak kullanılabilen robotlar olduğuna işaret eden Soyer, şöyle devam etti:

Bu sene yarışmaya 6 ülkeden 25 takımımız başvurdu. Ön eleme aşamasından sonra 15 takım buraya katılmaya hak kazandı ve 9 takımla birlikte sahada yarışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.



Başvuruları Meksika, Polonya, Hindistan, Bangladeş, Hindistan, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'den aldık. Eleme aşamalarının ardından Hindistan, Bangladeş ve Polonya'dan 5 takım burada yarışmaya hak kazandı ve 4 de Türk takımımız var.

Türk takımların Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve ODTÜ'den olduğuna dikkati çeken Soyer, şu ifadeleri kullandı:

Bizim aslında diğer yarışmalardan farklılıklarımız, kurallarımızın ve senaryolarımızın bir göreve odaklı olması.

Gezegen görev simülasyonu yaptılar

Takımların sahadaki görevlerinin önemine değinen Soyer, "Aslında bu yarışmanın temel amacı 2030'lu yıllarda Ay'a inecek rover aracının şimdiden denemelerini yapabilmek." dedi.

Dünyada diğer yarışmaların sadece Mars yapay sahasında yapıldığını, burada ise Ay yapay sahasında da yarışmanın düzenlendiğini anlatan Soyer, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu sene de en büyük yeniliğimiz gece görevimiz. Yani bir gezegene gittiğiniz zaman karanlık bölgelerde görev yapabileceğiniz bir görev simülasyonu oluşturduk. Bu da diğer yarışmalara nazaran bu sene ülkemizdeki büyük bir yenilik olarak dikkati çekiyor.

"Gerçek Mars ve Ay yüzeylerini simüle etmeye çalışıyoruz"

Yarışma Baş Hakemi ve Kurallar Yöneticisi Işık Su Yazıcı da yarışmada ikisi Mars, ikisi Ay sahasında olmak üzere 4 görev verildiğini belirterek şunları söyledi:

Burada takımların, hem gerçek bir uzay görevinde mücadele etmelerini hem de mühendislik ve bilimsel açısından sorunlarla yüzleşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla gerçek Mars ve Ay yüzeylerini burada simüle etmeye çalışıyoruz.

Öğrencilerin kendi uzay araçlarını tasarlamalarına yardımcı oluyorlar

Yarışmacılardan uzayda işler ters gittiğinde haberleşmeleri kesildiğinde otonom bir şekilde ilerleyip sistemlerdeki sorunlarını çözmelerini ve robotların kollarıyla müdahale edip bunları düzeltmelerini beklediklerini de dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

Takımlar, arazide topladıkları verileri daha sonra laboratuvarda üzerinde deneyler, testler ve çeşitli enstrümanlar kullanarak denetlemelerini, daha sonra da bunu bilimsel bir veri şeklinde bize sunmalarını bekliyoruz.



Üniversite öğrencilerinin, gerçek bir uzay görevinde olacağı gibi kendi uzay keşif araçlarını tasarlayıp her açıdan kalifiye bir hale gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Takımların 10-25 kişi aralığında olduğunu belirten Yazıcı, yarışmaya katılan araçların boylarının 1,5 metre ve en fazla 60 kilo ağırlığında olmaları gerektiğine işaret etti.

Yazıcı, yarışmada, dünya dışı gezegenlerde canlılığın test edilebildiği alanların oluşturulduğuna, yarışmacılardan uzay koşullarında zor durumlarda çözüm üretmelerinin beklendiğini anlattı.

ODTÜ'den rover projesi

ODTÜ Takım kaptanı Kağan Dere de yaptıkları çalışmanın, 2019 sonu 2020'nin başında ODTÜ Makine ve inovasyon topluluğunun altında kurulan rover projesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Bu projeyle üniversiteler arası düzenlenen rover yarışmalarına hazır bir araç çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun tasarımı, üretimi, montajı ve yazılımını tamamen farklı alt takımlarla birlikte yaptık.

Dere, aracın zorlu arazi koşullarında ve yarışma senaryolarında kolay hareket etmesi için tasarlandığını belirtti. Yarışma yarın sona erecek.

ODTÜ'lü öğrenciler, model uydu ile ABD'de 2'nci oldu

Bu arada Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, küçük boyutlara sığabilen, büyük uyduların görevini başarıyla gerçekleştiren hafif boyutta model uydu tasarladı.

8 öğrenci, mini uydu ile ABD’de düzenlenen ve NASA tarafından desteklenen Uluslararası CanSat Model Uydu Yarışması'nda 2'nci oldu.