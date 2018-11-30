Trump çeviriyi beğenmedi kulaklığı çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı konutu Casa Rosada’da basın toplantısı düzenledi.

"SENDEN DAHA İYİ ANLIYORUM"

Düzenlediği basın toplantısında yapılan İspanyolca tercümeyi beğenmeyince kulaklığını çıkarıp yere attı. Kulaklığı çıkardığı sırada tercümeye tepki göstermek amaçlı "Senden daha iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, tercümeyi beğenmeyince kulaklığını yere attı VİDEO



MACRİ'Yİ ÖVGÜLERLE BAHSETTİ

Yaşanan bu olaydan sonra Trump, Macri'yi överek yıllardır tanıdığı ve beraber golf oynadığı Macri’ye övgüler yağdırarak, “Size yıllardır Mauricio’nun bir arkadaşı olduğumu söylemek isterim. O genç bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aslında babasıyla da mükemmel bir dostluğumuz var. Ailesiyle iş yaptım” dedi.