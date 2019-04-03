Venezuela'da su sıkıntısı sürüyor

Siyasi krizin her geçen gün arttığı Venezuela'da, elektrik sıkıntısına bir türlü çare bulunamıyor. Bu da ülkede gerginliği artırıyor.

Venezuela'da elektrik kesintileri nedeniyle şebeke suyundan mahrum olan halk, park ve bahçelerin yanı sıra tünel içlerinde ve otoban kenarlarındaki su kaynaklarına akın ediyor.

TÜNELLERDEKİ TAHLİYE BORULARINI KIRIYORLAR

Venezuela’da geçen ay yaşanan ve hükümetin "sabotaj" olarak değerlendirdiği elektrik kesintileri önemli ölçüde düzeltilse de neden olduğu şebeke suyu problemleri, başkent Caracas ve ülkenin büyük bölümünde devam ediyor.

Bazı mahallelerine 2 haftadır şebeke suyu verilemeyen Caracas sakinleri, temizlikte kullanacakları su için park, bahçe gibi mekanlara akın ederken, bazıları da suya ulaşmak için tünellerdeki tahliye borularını kırıyor.

HALK NÖBETLEŞEREK SU ALIYOR

Tünellerin yanı sıra otoyol kenarlarındaki su kanallarının kapaklarını açan Venezuelalılar, suyun bulunmaması için kaplarını nöbetleşe dolduruyor.

BELİRLİ SAATLERDE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Öte yandan geçen ay 4 büyük kesinti yaşayan ve önemli bölümüne elektrik verilmeye başlanan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 30 günlük yönetim planı da devreye girdi. Plan çerçevesinde, ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

METRO YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Bu arada Caracas'ta yaklaşık bir haftadır hizmet veremeyen ve Caracaslıları yürümek zorunda bırakan metro da yeniden çalışmaya başladı.