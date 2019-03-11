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Vivo S1'in teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Vivo'nun S serisi için piyasaya çıkaracağı ilk telefon olan S1'e ait yeni detaylar belli oldu.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 12:36..
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Çentiksiz ve çerçevesiz bir tasarıma sahip olan Vivo V15 geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. Vivo V15 Pro'nun uygun fiyatlı bir versiyonu olan V15 modeli, özellikle tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Vivo V15'in yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak Vivo S1, şirketin ilk S serisi akıllı telefonu olacak. Telefona ait yeni ortaya çıkan bilgilere hep beraber bir göz atalım.

vivo v15

VIVO S1 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Vivo S1'in 6.59 inç IPS LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Tamamen çentiksiz bir tasarıma sahip olması beklenen ekran, FULL HD + çözünürlük ve 19.5: 9 en boy oranı sunacak. MediaTek Helio P70 yonga setinden gücünü alacak telefonda 6 GB RAM kapasitesi bulunuyor.

12 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere 3 arka kamera ile birlikte gelecek Vivo S1'in ön tarafında ise 24,8 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunacak.

vivo s1

Depolama konusunda da kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak olan telefonda 128 GB depolama alanı bulunuyor. Android'in en güncel sürümü Android 9 Pie işletim sistemi barındıran Vivo S1'in batarya kapasitesi ise 4.000 mAh. Vivo S1'in çıkış fiyatı ise 297 dolar olacak.

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