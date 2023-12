Çayeli açıklarında petrol bulundu... Rizelileri sevindiren keşif! Çayeli ilçesi açıklarında bulunan petrol halkı mutlu etti. Haberi alan vatandaşlar bulunan petrolun hem ülke ekonomisi hem de yöre halkı için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için denizde ve karada sondaj çalışmalarına hız verdi.

Karadeniz'in batısında bulunan doğalgaz rezervleri tüm ülkeyi sevindirirken çalışmalar devam ediyor.

Her geçen gün ülkemizin çeşitli yerlerinden sevindirici haberler gelmeye devam ederken son haber Rize'den.

Çayeli ilçesi açıklarından alınan numunelerden yapılan analizlerde, deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin gündemine oturan haber Çayelili vatandaşları sevindirdi.

"Oh oh çok sevindim"

Haberi 'Oh oh oh!' nidaları ile karşılayan bir Çayelili, petrol çıkartılınca yöre halkının zenginleşeceğini söyledi.

Çayelili vatandaş şöyle konuştu:

Oh oh oh! Çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Kalkındıracak ülkeyi. Kazamız kalkınacak, Rizemiz kalkınacak, insanımız kalkınacak. Ekonomimiz kalkınacak herkes zengin olacak. Çok güzel.

"Topraktan yeter ki bir şey çıksın"

Türkiye sınırları içerisinde çıkacak olan her kaynağın vatandaşlar için sevindirici olduğunu belirten Şükrü Taş, “Vallahi çıktıysa, bu petrol memleketin ekonomisine katkı sağlar. Buda bizim için sevindirici bir şeydir. Topraktan yeter ki bir şey çıksın. Biz bunun hastasıyız. Topraktan veya denizden çıkan bir şey her zaman bu ülkeyi kalkındırmıştır. Artısı var eksisi yok.” ifadelerini kullandı..

"Türkiye için faydalı olsun yeter"

Çıkacak olan petrolün Türkiye için faydalı olacağını ifade eden Hasan Yener, “Vallahi yöremiz için iyi bir şey. Bu petrol topluma karşı kazandırılması için çıkartılması gerekiyor. Bu petrol Osmanlı döneminden beri varmış. Çayeli’ne, yöremize faydalı bir şey olacak. Biz bir vatandaş olarak sevindik. Çıksın da Türkiye için faydalı olsun yeter” şeklinde konuştu.

"Biz yaşlandık ama gelecek için çok iyi oldu”

Gelecek nesiller için iyi bir haber olduğunu söyleyen Recep Dereci, “Çayeli için çok iyi oldu. Rize-Artvin havalimanı yapıldı, Çayeli’nin çok işine yaradı. Petrol çıkartıldığında Çayeli daha çok kalkınır. Biz yaşlandık ama gelecek için çok iyi oldu” dedi.

"Çocukluğumuzda yüzerken bazen görüyorduk"

Petrolün çıkmasının gelecek nesilleri rahat ettireceğini belirten Güngör Köse ise “Petrol çıkmasına çok sevindik. Biz çocukluğumuzda yüzerken bazen görüyorduk. Petrol olduğunu düşünüyorduk. O zamanlar devletimizin imkanları kısıtlıydı. Bizi sevindirecekler. Ülkemiz zengin olsun istiyoruz. Burada bizden sonra gelecek olan nesiller rahat etsin. Dışa bağımlılığımız azalsın.” diye konuştu.

