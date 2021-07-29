Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman? Türkiye'de etkili olacak!

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini gösterirken, uzmanlar Eyyam-ı Bahur sıcaklarına dair uyarıda bulunuyor. Peki Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlar? İşte ayrıntılar...

Türkiye, yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı Bahur"un etkisine girecek.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene de etkisini hissettirecek.

Uzmanlar, İstanbul’da sıcaklıkların 39 dereceyi bulacağını, özellikle hafta sonu en sıcak günler olacağını söylüyor.

Uyarıların akabinde vatandaşlar Eyyam-ı Bahur nedir ve ne zaman başlayacak merak ediyor. İşte ayrıntılar...

EYYAM-I BAHUR NE DEMEK?

Eyyam Osmanlıcada; günler, gündüzler anlamına gelir. Bahur ise sıcak demektir. Tütsü, buhur, sıcak bastırdığında topraktan çıkan buhar anlamlarına da gelir.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?

Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir.

Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN?

Antik Roma kültüründe eyyamıbahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

EYYAM-I BAHUR'DA DENİZE GİRİLİR Mİ?

Sıcaklıkların yükselmesiyle bunalan vatandaşlar denize girmek istiyor. Fakat halk arasında bir inanışa göre Eyyamı Bahurda denize girilmemesi gerektiğidir. Bunu duyanlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Ağustos'un ilk haftası boyunca da sürecek olan Eyyamı bahurda denize girmek zararlı mı? Eyyamı bahurda denize girilir mi? İşte yanıtı...

Eyyamı bahurda denize girilmemesi gerektiğine dair halk arasında bir inanış vardır. Deniz kıyısında oturanların çoğu Ağustos'un ilk haftası Eyyamı bahurda denize girmenin zararlı olduğuna inanır ve girmezler.

Bu tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenlemelere neden olur. Eyyamı bahurda denize girmek, halk arasında Alaca hastalığı denilen bu deri hastalığına neden olur. Ayrıca bu tarihlerde denizin kendini temizlediğine inanılır. Bu yüzden bu bir haftalık süreçte denize girilmemesi gerektiğine inanılır.

EYYAM-I BAHUR ETKİLERİ

Eyyamıbahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir.

Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir.