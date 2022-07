Hastane odasında fen lisesini kazanan Seren, YKS'de Adıyaman 1.'si oldu

Trafik kazası sonrası kısmi felç geçiren, hastane odasında eğitimlerini sürdürüp Adıyaman'da fen lisesini kazanan Seren Esmer, lise eğitiminin kalan bölümünü de tekerlekli sandalyeyle bitirdi.

Adıyaman'da yaklaşık 5 yıl önce annesi ve kuzenini kaybettiği trafik kazasında kısmi felç geçiren ve hastane odasında fen lisesini kazanan Seren Esmer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ise Türkiye 126.'si ve Adıyaman 1.'si oldu.

Hastane odasında LGS'ye hazırlandı

Esmer, 2017'de geçirdiği trafik kazası sonucunda Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüp hastane odasında eğitimine devam ederek LGS'den 407 puan aldı ve birinci tercihi olan Adıyaman Fen Lisesine yerleşti.

Kazada annesini ve kuzenin kaybetti, kısmi felç oldu

Daha sonra işitme engelli babasının destekleriyle okula devam eden Esmer, hayatındaki bütün engellere rağmen YKS'de önemli başarılan elde etti.

Seren Esmer, 2017 yılında yaşadığı trafik kazasında annesini ve kuzenini kaybettiğini, kendisinin de kısmi felç geçirerek hayatının büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Kaza sonrası yılmadığını anlatan Esmer, "Kendimi olduğum gibi kabullendim ve 'bu şekilde en iyisini nasıl yapabilirim?' diye düşündüm. Tedavi gördüğüm hastanede eğitimime de devam ederek fen lisesini kazandım. İlk dönem hastanede ikinci dönem ise evimde eğitim alarak fen lisesini kazandım. Farkına vardım ki hayat hiçbir zaman grafik gibi ilerlemiyor, sinüs eğrisi gibi iniş ve çıkışlarıyla tümsekleri ile çukurlarıyla olan bir süreç." diye konuştu.

En büyük destekçisi babası

Bu süreçte en büyük destekçisinin babası olduğunu aktaran Esmer, "Beni okula her zaman babam götürdü ve getirdi. Evde işlerle her zaman o ilgilendi. Maddi manevi her konuda yanımda oldu. Hakkı üzerimde çok büyük. Herhangi bir dershaneye gitmedim, okul dışında bir destek de almadım. Okulumun imkanlarını sonuna kadar kullandım. İmkansız diye bir şey yok, koşulların kötü olduğuna odaklanıp pes etmek kolay bir iş. Asıl iş, bunlara rağmen başarmak, azim inanmak ve çalışmak. Bunları yapınca hiçbir şey karşında duramayacak." ifadelerini kullandı.

Esmer, eğitimini fizik alanında sürdürmek istediğini ve insanlığa yararlı bir bilim insanı olmayı hayal ettiğini kaydetti.

Babası ve öğretmenleri mutlu

AA'nın haberine göre; kızıyla gurur duyduğunu, 2017'de eşini trafik kazasında kaybettiğini anlatan baba Orhan Esmer ise şunları söyledi:

"Kızım trafik kazasından sonra bir süre hastanede yattı. Bu süreçte kızımla ilgilenmeye devam ettim ve hastaneden sonra eve geçtik. Evde bakımlarını yaptım, dersleri ile ilgilendim. Kızımın hem annesi hem babası oldum. Fen lisesini kazandığında çok sevindim, mutlu oldum. Onu her sabah okula götürdüm getirdim. Üniversite sınavında da bu başarıyı yakaladığı için çok mutlu oldum, çok gururlandım. İşitme engelli olmam dolayısıyla biraz zorlandım ama kızım da bana yardımcı oldu."

Adıyaman Fen Lisesi Müdürü Muharrem Aytekin de Seren Esmer'in yaşam ve hayata olan azmine hayran kaldıklarını aktardı.

Seren'in muazzam bir yaşam hikayesi olduğunu anlatan Aytekin, "Seren bizi 4 yılda kendisine hayran bıraktı. Okuldan bağını hiç koparmadı. Tamamen okulun imkanlarıyla başarı elde etti ve dershaneye gitmedi. Derece yaparak mezun oldu. İnşallah bundan sonra daha da başarı elde ederek insanlığa faydalı olacak." dedi.

Matematikte hiç yanlışı yok

Esmer'i tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı da Seren ile gurur duyduklarını belirterek, "Adıyaman'da 11 bin eğitim çalışanı adına İl Milli Eğitim olarak kendisine başarısından dolayı teşekkürümüzü sunuyoruz. Bir trafik kazası ile başlayan bir serüveni var, okul döneminde 2 yıl hastane süreci var. Dershaneye gitmeden Türkiye 126'ıncısı ve il birincisi oldu. Kızımızın en büyük başarısı da dershaneye gitmeden, devletin okulunun öğretmenleri ile bu işe hazırlaması. Sonuçlarına bakıyoruz matematikte hiç yanlış yapmadan sayısalda Türkiye 126'ıncısı olmak büyük bir gurur ve onur." ifadelerini kullandı.