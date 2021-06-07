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    Aksaray'da 250 ton saman yandı

    Samanların küle döndüğü yangında, ayak izlerinin varlığı ortaya çıktı. Kundaklama olasılığı araştırılıyor.
    • AA
    • 07.06.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:39
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    Aksaray'da 250 ton saman yandı

    Aksaray'da tonlarca saman, alevlere teslim oldu.

    Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde Mehmet Boztoprak'a ait yan yana istiflenmiş balyalar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

    TONLARCA SAMAN İLE TRAKTÖR RÖMORKU YANDI

    Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 250 ton balya saman ve bir traktör römorku yandı.

    AYAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

    Yanan balyaların çevresinde ayak izleri tespit eden jandarma ekipleri, olayın kundaklama olma ihtimalini araştırıyor.

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