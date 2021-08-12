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    Ankara’da fren yerine gaza basan sürücü caddede oturanlara çarptı

    Sürücüsü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil, kahvehanenin önünde oturanlara çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 15:39
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    Ankara’da fren yerine gaza basan sürücü caddede oturanlara çarptı

    Ankara’nın Altındağ ilçesinde Vedat A., yeni aldığı 06 BUJ 771 plakalı otomobili ile iş çıkışı evine giderken ara sokaktan caddeye çıktığı sırada fren yerine gaza bastı.

    Kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerinde kahvehanenin önünde oturanlara çarptı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Kazada Mehmet B., İdris B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

    Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara’da fren yerine gaza basan sürücü caddede oturanlara çarptı VİDEO

    EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA ALDI

    Gözaltına alınan sürücü Vedat A'nın sürücü belgesinin bulunmadığı, otomobili de yeni aldığı ortaya çıktı.

    Vedat A., yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söyledi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası uygulandı.

    Ankara’da fren yerine gaza basan sürücü caddede oturanlara çarptı #1

    Ankara’da fren yerine gaza basan sürücü caddede oturanlara çarptı #2

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