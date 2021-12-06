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    Ankara'da manavda başlayan yangın tıra sıçradı

    Mamak ilçesindeki manav dükkanında çıkan yangın, park halindeki tıra sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:47
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    Ankara'da manavda başlayan yangın tıra sıçradı

    Ankara’nın Mamak ilçesi Türközü semtinde, manav dükkanında yangın meydana geldi.

    Alevler giderek büyüyerek, manavın önünde park halinde bulunan tıra sıçradı.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

    Ankara'da manavda başlayan yangın tıra sıçradı ViDEO

    Ankara da manavda başlayan yangın tıra sıçradı #1

    Ankara da manavda başlayan yangın tıra sıçradı #2

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