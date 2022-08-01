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    Ankara’da yoldan çıkan otomobil takla attı

    Sincan ilçesinde yoldan çıkıp takla atan otomobilin kazası, araç kamerası tarafından görüntülendi.
    • 01.08.2022 - 06:55
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    Ankara’da yoldan çıkan otomobil takla attı

    Ankara Ayaş Yolu’nda Gündüz Yazıcı (56) idaresindeki 06BA2871 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Ankara’da yoldan çıkan otomobil takla attı - VİDEO

    Kaza anı araç kamerasında görüntülendi

    İHA'nın aktardığına göre; kazayla ilgili Şehit Fatih Cüneyt Bursa Polis Merkezi Amirliği inceleme başlattı.

    Öte yandan kaza anı yolda seyir halinde olan başka aracın kamerası tarafından görüntülendi.

    Ankara’da yoldan çıkan otomobil takla attı #1

    Ankara’da yoldan çıkan otomobil takla attı #2


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