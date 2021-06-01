İki grup arasındaki kavgada, taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taraflar sopalarla kendini korumaya çalışırken, beyaz tişörtlü bir kişi yumrukların hedefi oldu.

DAYAK YEDİ, SOPAYLA KARŞILIK VERDİ

Başına aldığı darbelerle çılgına dönen genç, kendine yumruk atanlara sopayla defalarca vurdu. Şahıslar bir süre sonra ayrılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüler, "Liman Mahallesi'nde sebebi belli olmayan kavga" notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.

Antalya'da yumruklu sopalı kavga VİDEO