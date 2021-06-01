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    Antalya'da yumruklu sopalı kavga

    İki grup arasındaki kavgada, taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 17:02
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    Antalya'da yumruklu sopalı kavga

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    Taraflar sopalarla kendini korumaya çalışırken, beyaz tişörtlü bir kişi yumrukların hedefi oldu.

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    Başına aldığı darbelerle çılgına dönen genç, kendine yumruk atanlara sopayla defalarca vurdu. Şahıslar bir süre sonra ayrılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Görüntüler, "Liman Mahallesi'nde sebebi belli olmayan kavga" notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.

    Antalya'da yumruklu sopalı kavga VİDEO

    Antalya da yumruklu sopalı kavga #1

    Antalya da yumruklu sopalı kavga #2

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