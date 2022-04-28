Balıklıgöl'deki ölümlerin incelemesi bitene kadar yem yasağı geldi

Tarihi bölgede yaşanan balık ölümlerine ilişkin araştırma başladı. Su numuneleri alanınan Balıkgöl'e inceleme tamamlanana kadar yem atılması yasaklandı.

Şanlıurfa'nın en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden biri olan Balılıgöl'de son dönemlerde balık ölümleri görülmeye başlandı.

Şüpheli balık ölümlerine ilişkin araştırma başlatıldığı açıklandı.

Olaya ilişkin çalışmaları yürüten Şanlıurfa Valiliği, bölgeden su numuneleri aldıklarını ve inceleme tamamlanana kadar yem atmanın yasaklandığını aktardı.

Mevcut yemleme durduruldu

Halk Sağlığı başkanlığı ve Şanlıurfa Su Kanalizasyon işleri Genel Müdürlüğü'ne ait laboratuvarlarda numunelerin inceleneceği belirtilen açıklamada, araştırma sonuçlanıncaya kadar Balıklıgöl'deki mevcut yemlemenin de durdurulduğu duyuruldu.

Valilik açıklama yaptı

Olayın hemen ardından gölde ek havalandırma sisteminin de devreye girdiği kaydedilen açıklamada, ''İlimizin en önemli tarihi ve kültürel mekanlarının başında gelen Balıklıgöl’de, son günlerde görülmeye başlanan balık ölümleri nedeniyle Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, 23.04.2022 tarihinde acil olarak toplanmıştır.

Komisyon kararıyla gölün çeşitli noktalarından alınan su numuneleri, incelenmek üzere Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İşleri (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Başkanlığı laboratuvarlarına gönderilmiş, ölen balıklar fiziksel muayeneden geçirilip ilk bulgular elde edilmeye çalışılmıştır.





Analiz sonuçları bekleniyor

Ayrıca, ölü balık ve su numuneleri ile yem örnekleri; patolojik, bakteriyolojik, virolojik, parazitolojik ve toksikolojik inceleme için Ankara Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne de gönderilmiştir.

Laboratuvar incelemeleri sonuçlanıncaya kadar Balıklıgöl’deki mevcut yemleme, ön tedbir olarak durdurulmuş olup, ek havalandırma sistemleri de devreye alınarak gölün havalandırılmasına devam edilmektedir.

27.04.2022 tarihinde tekrar toplanan Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, Birecik Tarım İlçe Müdürlüğü laboratuvarında bakteriyolojik ekim yapılmasına ve laboratuvar tahlil sonuçları gelinceye kadar balıkların bağışıklığını güçlendirmek amacıyla antibiyotikli yem kullanılmasına karar vermiştir. Beklenen analiz sonuçlarına ve gözlemlere göre tekrar değerlendirme yapılacaktır” denildi.