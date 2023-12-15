Boşanmak isteyen Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla kesti! Tahliye edildi Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapsi istenen Mesut Öztürkmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Boşanmak isteyen eşini dehşeti yaşattı..

2021 yılında gerçekleşen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de falçatayla saldırdı.

Eşinin kulağıyla burnu arasındaki kısmı kesen sanık, 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Yeniden hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları solanda hazır bulundu.,

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Öztürkmen'in tutuklulukta geçirmiş olduğu 3 yıllık süre, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ve delillerin toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliyesini talep etti.

"Tahliye edilirse bu, müvekkilimin ölüm fermanını imzalamak olacak"

Anna Butim'in avukatı, suç vasfının değişme ihtimalinin söz konusu olmadığını belirterek, "Eğer mahkemeniz sanığı tahliye ederse bu müvekkilimin ölüm fermanını imzalamak olacaktır." dedi.

"Çok pişmanım, suça meyilli biri değilim"

Mesut Öztürkmen ise, "Ben çok pişmanım. Cezaevindeyken zaten boşandım. Söz veriyorum ona yaklaşmayacağım. Ben suça meyilli biri değilim. Hayatımda gördüğüm ilk hakim sizsiniz, daha önce herhangi bir suç da işlemedim." dedi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Mahkeme, sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve her hafta imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)