Burdur'da alkollü yakalanan sürücü: Eşeklik ettik

Trafik uygulaması yapan ekiplerin kontrolüne yakalanan genç alkollü sürücü 2023 yılının ilk trafik cezasına önce itiraz etti sonra eşeklik ettik diyerek ekiplere sarıldı.

Tüm yurtta gece boyunca ülke güvenliğini sağlayan ekipler denetim noktalarını sıklaştırdı.

Yeni yıl kutlamaları sonrasında polis ekipleri birçok noktada uygulama gerçekleştirdi.

Burdur'un İstasyon Caddesi ve Güzelleştirme Caddesi kesişiminde trafik denetlemesi yapan polis ekipleri alkollü araç kullanan sürücülere ceza yazdı.

4064 TL para cezası uygulandı

Yılbaşı eğlencesi için alkol alıp trafiğe çıkan üniversite son 23 yaşındaki sınıf öğrencisi Yiğit Sefa Çapar’da bu uygulamaya takılanlardandı.

Yapılan kontrollerde 0.62 promil alkollü çıkan Çapar’a alkollü araç kullanmaktan 4064 TL para cezası uygulanıp ehliyetine 6 ay el konuldu.

Polislere sarıldı

Alkollü araç kullanmaktan ceza uygulanan Yiğit Sefa Çapar, ceza yememek için trafik ekiplerine yoğun itirazda bulundu.

Ceza yemekten kurtulamayan Çapar daha sonra işlem yapan polis memuruna sarılarak teşekkür etti.

"Onlar da işini yapıyor biz eşeklik ettik biraz"

Ceza yedikten sonra açıklama yapan Yiğit Sefa Çapar yaptığı açıklamada, "0.62 promil alkollü çıktığım için 4064 TL para cezası yedim. Ben biraz konuştum yapmayalım etmeyelim yakına gideceğiz diye ama sağ olsun memur arkadaşlar olmaz, yazmamız gerekiyor dediler. Onlar da işini yapıyor biz eşeklik ettik biraz. Sıkıntı yok katlanacağız. Pişmanım, keşke yürüyerek gitseydik. Sağlık olsun." dedi.

Vatandaştan ekiplere ikram

Trafik denetlemesi için durdurulan bir araçta bulunan kişiler ise yapılan incelemenin ardından polis ekiplerine kuru pasta ikram etti.

İHA'nın haberine göre, vatandaşın ikramını kırmayıp ikram edilen pastadan yiyen polisler teşekkür ederek uygulamaya devam ettiler.