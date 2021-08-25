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- Denizli'de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı
Denizli'de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı
- İHA
- 25.08.2021 - 09:43
- Güncelleme : 25.08.2021 - 11:19
Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Bulvarı YSE alt geçidinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ökkeş K. idaresindeki 09 EE 531 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açtı.
Seyir halindeyken saldırıya uğrayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR
Magandaların arkalarına dahi bakmadan kaçtığı iddia edilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ökkeş K.’ye ayakta müdahale ederken, trafik tek şerit halinde ilerledi.
ARAÇTA İNCELEMELER YAPILDI
Kaza yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta incemeler gerçekleştirdi. Ardından otomobil yoldan kaldırılarak çekici yardımıyla çekildi.
Denizli'de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı VİDEO
ARAÇ HAKKINDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis ekipleri kaçan araç hakkında arama çalışması başlatırken, Ökkeş K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.