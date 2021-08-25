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    Denizli'de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı

    Seyir halindeyken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Saldırıdan kıl payı kurtulan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 11:19
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    Denizli'de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Bulvarı YSE alt geçidinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ökkeş K. idaresindeki 09 EE 531 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açtı.

    Seyir halindeyken saldırıya uğrayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

    ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR

    Magandaların arkalarına dahi bakmadan kaçtığı iddia edilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ökkeş K.’ye ayakta müdahale ederken, trafik tek şerit halinde ilerledi.

    Denizli de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı #1

    ARAÇTA İNCELEMELER YAPILDI

    Kaza yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta incemeler gerçekleştirdi. Ardından otomobil yoldan kaldırılarak çekici yardımıyla çekildi.

    Denizli'de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı VİDEO


    Denizli de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı #2

    ARAÇ HAKKINDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Polis ekipleri kaçan araç hakkında arama çalışması başlatırken, Ökkeş K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Denizli de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı #3

    Denizli de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı #4

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