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    Diyarbakır'da terör operasyonu: 11 gözaltı

    Terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen gösterileri organize edenlere yönelik operasyonda, HDP'li yöneticilerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 10:34
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    Diyarbakır'da terör operasyonu: 11 gözaltı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen gösterileri organize edenlere yönelik başlatılan soruşturmada, güvenlik güçlerince düğmeye basıldı.

    SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYOR

    Bu gösterilere katıldığı ve organize ettiği belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    ARALARINDA HDP’Lİ YÖNETİCİLER DE VAR

    Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

    Diyarbakır da terör operasyonu: 11 gözaltı #1

    Diyarbakır da terör operasyonu: 11 gözaltı #2

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