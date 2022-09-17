Erzurum'da yaşanan deprem Bingöl'de de hissedildi

Kentte oluşan 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre il Bingöl'de de hissedildi. O anlar kamerada.

Erzurum'un Çat ilçesinde dün, korkunç bir deprem yaşandı.

Yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

Çat ilçesine sınırı bulunan Bingöl’de ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği belirtildi.

"Can veya mal kaybı yok"

Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayanlar da korkuyla kendilerini dışarı attı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 23.30'da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

O anlar kamerada

Deprem, Yedisu ilçesi Elmalı köyünde bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Erzurum'da yaşanan deprem anı kamerada VİDEO







