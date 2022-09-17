Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.947
0.37%
BTXN Coin
8.25
13.01%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Erzurum'da yaşanan deprem Bingöl'de de hissedildi

    Kentte oluşan 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre il Bingöl'de de hissedildi. O anlar kamerada.
    • 17.09.2022 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da yaşanan deprem Bingöl'de de hissedildi

    Erzurum'un Çat ilçesinde dün, korkunç bir deprem yaşandı.

    Yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

    Çat ilçesine sınırı bulunan Bingöl’de ve ilçelerinde de hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği belirtildi.

    "Can veya mal kaybı yok"

    Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayanlar da korkuyla kendilerini dışarı attı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 23.30'da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

    O anlar kamerada

    Deprem, Yedisu ilçesi Elmalı köyünde bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Erzurum'da yaşanan deprem anı kamerada VİDEO

    Erzurum da yaşanan deprem Bingöl de de hissedildi #1

    Erzurum da yaşanan deprem Bingöl de de hissedildi #2


    iOS 16 ile gelen yeni pil göstergesi, tüm modellere açılıyor
    Teknoloji

    iOS 16 ile gelen yeni pil göstergesi, tüm modellere açılıyor

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    NASA, Mars'ın en detaylı görüntüsünü yayınladı
    Teknoloji

    NASA, Mars'ın en detaylı görüntüsünü yayınladı

    Görüş Bildir