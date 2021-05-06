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    Esenyurt'ta video çeken gençler çatıda dans etti

    Sosyal medya fenomeni olmak için çatıya çıkarak dans eden ve bunu video ile kayda alan gençler, bir başka cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 10:28
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    Esenyurt'ta video çeken gençler çatıda dans etti

    İstanbul'da sosyal medya fenomeni olmak isteyen gençler, ölümle burun buruna geldi.

    Esenyurt’ta 11 katlı bir binanın çatısına çıkarak düşme tehlikesini hiçe sayan gençler, fenomen olmak uğruna video çekti.

    ÇATIDA DANS

    Çatıda dans eden gençler, oradan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Gençler çekimleri bittikten sonra çatıdan indi.

    Esenyurt'ta video çeken gençler çatıda dans etti VİDEO


    Esenyurt ta video çeken gençler çatıda dans etti #1

    Esenyurt ta video çeken gençler çatıda dans etti #2

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