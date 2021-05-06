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- Esenyurt'ta video çeken gençler çatıda dans etti
Esenyurt'ta video çeken gençler çatıda dans etti
Sosyal medya fenomeni olmak için çatıya çıkarak dans eden ve bunu video ile kayda alan gençler, bir başka cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 06.05.2021 - 10:11
- Güncelleme : 06.05.2021 - 10:28
İstanbul'da sosyal medya fenomeni olmak isteyen gençler, ölümle burun buruna geldi.
Esenyurt’ta 11 katlı bir binanın çatısına çıkarak düşme tehlikesini hiçe sayan gençler, fenomen olmak uğruna video çekti.
ÇATIDA DANS
Çatıda dans eden gençler, oradan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Gençler çekimleri bittikten sonra çatıdan indi.
Esenyurt'ta video çeken gençler çatıda dans etti VİDEO