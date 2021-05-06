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Esenyurt'ta video çeken gençler çatıda dans etti

Esenyurt'ta video çeken gençler çatıda dans etti

Sosyal medya fenomeni olmak için çatıya çıkarak dans eden ve bunu video ile kayda alan gençler, bir başka cep telefonu kamerasına yansıdı.