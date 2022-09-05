Yıllık izinlerinin bitmesinin ardından gurbetçi vatandaşlar yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönem üzere yola çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin Avrupa’ya dönüşleri devam ediyor.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ülkelerinden ayrıldıkları için hüzünlü olduklarını belirten gurbetçi vatandaşlar, bagajlarını memleketlerine ait yöresel lezzetler ile doldurdu.

İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iznini geçiren gurbetçi vatandaşlardan Derviş Gül, Fransa’nın Metz kentine gitmek için Kapıkule Gümrük Sahası'nda sıranın kendisine gelmesini beklediğini ifade ederek, “Sevdiklerimizle buluşup sıla-ı rahim yaptık. Ülkemizi terk ediyoruz ama yapacak bir şey yok, burada bizi vatanımızı iki arada bir derede gurbetçinin hali öylece geçip gidiyor. Her gittiğimiz yöreden o yörenin meşhur lezzetlerinden almaya çalıştık. Üzülüyoruz çünkü anamız babamız burada, onun için insan gerçekten vatana gelip gittiğinde çok büyük hüzün yaşıyor.” dedi.

Gurbetçiler, Avrupa’ya geri dönüyor VİDEO



“Gümrüklerde çok bekliyoruz”

Ankara’da sevdikleriyle hasret gideren gurbetçi vatandaş Erol Açıkgöz, Almanya Stuttgart’a gideceğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Toprak ve insanlarımızın özlemini çektim. Ben de memleketime gidip, toprağıma ayak basıp insanlarımızla hasret giderdim. Ama yolculuğumuz birçok sıkıntı ve çile ile geçiyor. 3 bin 500 kilometre yol yapıyoruz. Sevinç ve mutluluk ile geldiğimiz ülkemizde dönüşümüz çok büyük sıkıntılı oluyor. Geldiğimiz zaman ve dönüş yolunda sürekli gümrüklerde bekliyoruz. Gümrüklerde sıcağın altında saatlerce çocuklar birlikte bekletiliyoruz. Biz bu durumun sona ermesini istiyoruz.”





“Sıla-ı rahim yaptık”

Almanya’ya gideceğini söyleyen Ahmet Hatip de Türkiye’de sevdikleriyle beraber sıla-ı rahim yaptıklarını ve gezmek için gittikleri kentlerde tarihi ve yöresel lezzetleri de yanlarında götürdüklerini belirtti.