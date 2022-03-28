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    Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kg uyuşturucu ele geçirildi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya el konulduğunu duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.03.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:35
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    Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kg uyuşturucu ele geçirildi

    Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

    Gürbulak Gümrük Kapısı'nda görevli ekipler, son olarak 622 kg uyuşturucu ele geçirdi.

    Haberi Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdi.

    "EKİPLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

    Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Muş, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bugün de 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz günlerde ele geçirilen 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetamin, Türkiye'de bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı sıvı metamfetamin olarak kayıtlara geçmişti.

    Gürbulak Gümrük Kapısı nda 622 kg uyuşturucu ele geçirildi #1

    Gürbulak Gümrük Kapısı nda 622 kg uyuşturucu ele geçirildi #2


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