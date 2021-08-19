İki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlanırken, olay anı kameralara yansıdı.

Isparta Kafeler Caddesi üzerinde, iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga, caddede yürüyen iki kişiden birinin, diğer iki kişiye doğru sandalye fırlatmasıyla başladı. Daha sonra taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Taraflar araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, olaya polis müdahale etti. Şahıslar ifade vermek için gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta'da sokak ortasında yumruklu kavga