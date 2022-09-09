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    İstanbul'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderine silahlı saldırı

    Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
    • 09.09.2022 - 21:20
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    İstanbul'da kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderine silahlı saldırı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in, otomobille seyir halindeyken motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Saldırı sırasında, otomobilde Vukotiç'in sevgilisi ile çocuklarının da olduğu öğrenildi.

    Saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan 4'ü Vukotiç'e isabet ederken, Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti.

    Saldırıyı gerçekleştirenler aranıyor

    DHA'nın haberine göre; polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

    İstanbul da kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderine silahlı saldırı #1

    İstanbul da kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderine silahlı saldırı #2

    İstanbul da kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderine silahlı saldırı #3


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