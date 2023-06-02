Kayseri'de polis ekipleri bir otomobilin her yerinden uyuşturucu çıkardı Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde arama yapıldı. Araçta gizlenmiş şekilde 75 parça halinde satışa hazır toplam 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

İHA Kayseri'de polis ekiplerini bile şaşırtan manzara... Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlilerince ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalarda A.P., N.O. ve T.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı araç ve ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı A.P., N.O. ve T.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.