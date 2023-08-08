Kocaeli’deki patlamada yaralananlar taburcu oluyor Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarında meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 6’sı tedavilerinin ardından taburcu oldu. Henüz patlamanın nedeni bulunamazken, uzmanlar toz halindeki tahıl ürünlerine dikkat çekti.

DHA

Türkiye dün Kocaeli’deki patlamayla sarsıldı…

Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarında meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı.

6'sı taburcu oldu

Hastanede tedaviye alınan 12 işçiden 6’sı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İyi haberi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, “Derince ilçemizde TMO silolarında dün meydana gelen patlamada yaralanan 12 kardeşimizden 6'sı tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"O gün anormal bir şey yoktu"

Patlama sırasında yaralanıp, bugün taburcu olan kamyon şoförü Şükrü Tarık Kara, başından geçenleri şöyle anlattı:

Kamyonla kantara yaklaşmıştım. Arabamla kantara girecektim. O ara birden patlama oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra biraz zaman geçti yanıma polisler geldi beni aşağıya indirdiler. Sağa sola baktım sonra hastaneye gittik. Kaburgam kırık, sağ tarafımdan taş geldi. O gün anormal bir şey yoktu malın sonu çıkmak üzereydi. Sevkiyat vardı, 3 araba kalmıştı. Biz de onun içindeydik.

5 gün önce de yangın çıktı

Daha önce yangınların olup olmadığının sorulması üzerine Kara, “Bazen oluyormuş diye duyuyordum. Kendim görmedim.” dedi.

Kara, ‘5 gün önce de burada yangın çıktığı, buğdayların yandığı, itfaiyenin birkaç günde söndürdüğü söyleniyor’ sorusunu ise “Bazen öyle oluyor” diye yanıtladı.

"Böyle büyüğünü ilk defa gördüm"

Aracını görmeye geldiğini belirten Kara, “Aracımda hasar var. Merak ettim. O nedenle geldim. Göçük altında olan kimseyi görmedim. Yangın öbür tarafta alevlendi. Yıllardır burada çalışıyorum. Eskiden ufak tefek şeyler olmuş ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Böyle büyüğünü ilk defa gördüm.” ifadelerini kullandı.

Yaralanan güvercinler tedavi altına alındı

Öte yandan TMO silolarında meydana gelen patlamada birçok güvercin de yaralandı.

Hatta bir kısmı öldü.

Zabıta ekipleri, yaralı güvercinleri alandan alıp tedavileri için Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi.

Vücutlarında yanıklar oluşan 10 güvercin tedaviye alındı.

Toz halde bulunduğu ortamlara dikkat!

Patlamaya ilişkin konuşan Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ali Elma ise buğday, un, şeker, kömür gibi organik ürünlerin içerisindeki karbon elementinin yanmaya neden olduğunu, bu ürünlerin toz halde bulunduğu ortamlarda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"Patlamanın kaynağı bilinmiyor"

Elma, şunları kaydetti:

Özellikle tahıl ürününden kaynaklı patlama olduğu ile ilgili bilgimiz var; neden kaynaklı olduğu tam net bilmiyoruz. Bunu bilebilmek için öncesinde bir inceleme yapmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili bizim uzman arkadaşlarımız ile birlikte, bu konuda da talip olduğumuzu özellikle her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Tahıl ürünü de karbon elementini içinde barındıran bir madde. Karbon dediğimizde kömürde de var, şekerde de var, unda da var. Bu tarz ürünlerin içerisinde karbon elementinden kaynaklı tutuşucu, yanıcı ve patlayıcı ortam oluşabiliyor.

3 şart var...

Burada patlamanın oluşabilmesi için 3 şart olduğunu belirten Mehmet Elma, şöyle devam etti:

Bunlardan birisi yanıcı madde ki; yanıcı madde dediğimiz tahıl ürünümüz. Onunla birlikte yeterli hava ve bunu yakacak sıcaklık olabilir. Bununla birlikte statik elektrikten kaynaklı problem olabilir, sıkıntı olabilir. Buradaki süreç ile ilgili inceleme yapmadan, herhangi bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Mutlaka inceleme yapmak gerekiyor. Bu tarz ortamlar ile ilgili de 'Patlamadan Korunma Dokümanı' dediğimiz özellikle iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın bildiği şeydir. 'Patlamadan Korunma Dokümanı' ile ilgili çalışma yapmak gerekiyor. Bu tüm işletmelerde, tüm endüstriyel tesislerde yapılması gereken çalışma. Çünkü birçok kişi, 'Tahıl nasıl patlar' gibi düşünebiliyor ama kendi içerisindeki karbon elementinden kaynaklı yanıcı ve patlayıcı bir ortam oluşmuş oluyor. 3 tane şartı bir arada bulundurduğumuzda; patlamaya neden olabiliyor.

Kıyafetler de tetiklemiş olabilir

Giyilen kıyafetin de statik elektrik oluşturduğunu, bunun da tetikleyici olabileceğini belirten Elma, şunları söyledi:

Bunların içerisinde çalışan arkadaşların yeterliliği, yetkinliği, bu konularla ilgili eğitimleri var mı yok mu, ondan kaynaklı patlama ortamındaki herhangi bir ateş oluşturabilecek bir ortam oluşup oluşmadığı ile ilgili bilgimiz yok. Bunu detaylı bir şekilde özellikle hem bu konuda iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız, kimya mühendisi, meteoroloji malzeme mühendisi arkadaşlarımız ile gerekli incelemeleri yapıp, sonrasında neden kaynaklı olduğuyla ilgili bilgi verebiliriz. Normal yürürken bile giymiş olduğunuz kıyafet kaynaklı bir statik elektrik oluşturduğunuzda bile patlamaya hazır bir ortamdır. Buna özen göstermek lazım. Bunların önlemini alabilmek adına da 'Patlamadan Korunma Dokümanı' ile ilgili çalışma yapmak gerekiyor.

ATEX Yönetmeliği'nde yazıyor

Karbon elementinin olduğu her yerde yanma ya da patlama olabileceğini vurgulayan Elma, şu ifadelere yer verdi: