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    Maltepe'de kaza yapan sürücüler kavgaya karıştı

    İki otomobilin karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı Yaşanan olay anı ise kamerayla kaydedildi.
    • 03.05.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 10:08
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    Maltepe'de kaza yapan sürücüler kavgaya karıştı

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde yaşanan olayda bir otomobil, seyir halinde olduğu sırada kavşağa girmeye çalışırken duramayıp, aynı cadde üzerinde bulunan kavşaktan dönmeye çalışan arabaya yan taraftan çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan kadın yolcu yaralanırken otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşları kazayı yara almadan atlattı.

    Sürücüler birbirine girdi

    Kaza sonrası maddi hasar alan her iki otomobilden inen taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Kazaya karışan otomobil sürücüleri birbirlerine tekme, yumruk ve küfürlerle saldırırken, olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi sonucu kavganın büyümesi engellendi.

    Maltepe'de kaza yapan sürücüler kavgaya karıştı ViDEO

    1 kişi hastaneye kaldırıldı

    Kazada araçta bulunan ve yaralanan kadın yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza yapan tarafların kavga etmesi sonucu olay yerine zırhlı polis aracı dahil çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

    Kaza sonrası cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Maltepe de kaza yapan sürücüler kavgaya karıştı #1

    Maltepe de kaza yapan sürücüler kavgaya karıştı #2

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