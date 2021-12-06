Aracına yakıt almak için istasyona giren şahıs, reyonları dolaşırken oto kokusunu cebine sakladı. Yaşanan hırsızlık olayı duyanları şaşkına çevirdi.

Maltepe'de aracına yakıt almak isteyen bir şahıs, akaryakıt istasyonuna girerek reyonlarda dolanmaya başladı.

Mağaza personelinin olmadığı sırada oto kokularının bulunduğu reyona yaklaşan şüpheli şahıs, 20 adet oto kokusunu ceketinin cebine koyarak çaldı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Hırsızlık olayı sonrası marketten çıkan şahıs kayıplara karıştı.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"OTO KOKUSUNUN ÇALINDIĞINI İLK DEFA DUYUYORUZ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Abdurrahman Cansız, “Şimdiye kadar çok hırsızlık gördük ama oto kokusunun çalındığını ilk defa duyuyoruz. Yoksa paran, istesen bile belki verirler. Adam, çaldığı oto kokularını pantolon ve ceketinin ceplerine koyuyor. Geldiği araca binerek uzaklaşıyor.” şeklinde konuştu.

Maltepe'de şaşırtan hırsızlık: Oto kokusu çalındı VİDEO

