Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael: Meryem Tahnal'ın ölüm tarihi yanlış

Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili görülen davada yargılanan Tuncer Ustael, "Meryem Tahnal 20 Aralık 2018 tarihinde değil, 19 Kasım 2018 tarihinde öldü" dedi.

Uzun süre gündemi meşgul eden Palu Ailesi ile ilgilli görülen dava devam ediyor.

Davanın kilit ismi olan damat Tuncer Ustael, Meryem Tanhal'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

KARAR BOZULDU, YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla, 6 kişilik Palu Ailesi 2019 yılında tutuklanmıştı.

Yargılandıkları mahkemece verilen kararın bozulmasının ardından 2020 yılında Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek, sanıklar tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Kararın bozulmasının ardından sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Emine Ustael, İsa Palu, Ayşe Palu ve tutuksuz sanıklar Hava Palu ve Fatih Palu katıldı.





"BU SUÇU İŞLEDİĞİMİZE DAİR DELİL YOK"

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Emine Ustael, "Aleyhimize bu suçu işlediğimize dair hiçbir delil yoktur. Suçsuz yere cezaevindeyiz.

Madem Hava Palu bu cinayeti biliyordu, neden o dönemde ihbarda bulunmadı.

Asıl suçlular Hava Palu ve Tahnal Ailesi. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

"MERYEM'İ ÖLÜ OLARAK GÖRDÜM"

Eşinin beyanlarını katıldığını söyleyen Tuncer Ustael, "Meryem'in öldüğü anda ne ben ne eşim orada değildik. Diğer sanıklar orada bulunuyordu.

Ben Meryem'in ölüm anında yanlarında değildim.

Ancak daha sonra Meryem'i ölü olarak gördüm.

Meryem 20.12.2018 tarihinde değil, 19.11.2018 tarihinde saat 11.00 ile 11.40 saatlerinde ölmüştür." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının duruşmaya katılamadığını bildirmesi üzerine duruşma ertelendi.



