Samsun açıklarında balıkçılar denizden ceset çıkardı Samsun'da tekneyle denize açılan balıkçıların ağına uzun zamandır denizde kaldığı tahmin edilen bir ceset takıldı.

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İHA

Samsun'da tekneyle denize açılan balıkçılar, ağlarında cesetle karşılaştı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine haber verilirken balıkçılar ağa takılan cesedi Canik ilçesindeki Belediye Evleri Balıkçı Barınağı'na getirdi.

Tanınmaz halde

Uzun zamandır denizde kaldığı tahmin edilen ve tanınmaz halde olan kimliği belirsiz ceset, savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)