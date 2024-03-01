Şanlıurfa'da okul müdürünün Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

İHA
Şanlıurfa'da Haliliye Necat Kuveyt Türk Kardeşlik İlkokulu’nda soluk borusuna yabancı cisim kaçan öğrencinin nefes alamadığını fark eden diğer öğrenciler, öğretmenlerden yardım istedi.
İlk yardım bilgisi olan okul müdürü Suphi Çetin, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
Çetin'in yaptığı müdahale ile boğazından yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
Öğrencinin Heimlich manevrası ile kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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