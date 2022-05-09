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- Şişli'de 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü: Katili kardeşi çıktı
Şişli'de 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü: Katili kardeşi çıktı
- 09.05.2022 - 13:30
- Güncelleme : 09.05.2022 - 13:38
İstanbul’da ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan Cenk Çağın Ünlü (38), 6 Mayıs 2022 tarihinde Şişli’deki evinin terasında öldürülmüş bir halde bulundu.
Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonucu olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla açtıkları evde Cenk Çağın Ünlü'nün bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Polis otele kadar izledi
Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, başlattıkları soruşturmada binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde bir kişinin elinde bavulla çıktığını belirledi.
Polis, katil olabileceğini değerlendirdiği şüpheliyi kamera görüntülerini kullanarak Beyoğlu'nda bir otele kadar izledi.
Bu otelde kaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.
Kardeşinin odasında bıçak bulundu
Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşi Cem İ.Ü.'yü gözaltına aldı.
Şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu.
Akli dengesi yerinde değil
Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.
Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.
Sebebini anlatmadı
Şüphelinin, ağabeyini neden öldürdüğüne yönelik bir şey söylemediği belirtildi.
DHA'nın haberine göre poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Cem İ.Ü., adliyeye sevk edildi.