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Tokat'ta boşanma aşamasındaki adam dehşet saçtı

Tokat'ta boşanma aşamasındaki adam dehşet saçtı

Yolda karşılaştığı A.K.'yi, boşanmak üzere olduğu eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek 38 yerinden bıçaklayan saldırgan, gözaltına alındı.