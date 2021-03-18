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- Tokat'ta boşanma aşamasındaki adam dehşet saçtı
Tokat'ta boşanma aşamasındaki adam dehşet saçtı
Yolda karşılaştığı A.K.'yi, boşanmak üzere olduğu eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek 38 yerinden bıçaklayan saldırgan, gözaltına alındı.
- DHA
- 18.03.2021 - 16:41
- Güncelleme : 18.03.2021 - 16:43
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Yapraklı Sokak'ta, M.K. ile boşanma aşamasındaki eşi D.K.'yle ilişkisi olduğunu iddia ettiği A.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
38 YERİNDEN BIÇAKLADI
M.K., A.K.'yi önce boğazından daha sonra vücudunun 37 yerinden yaraladı. A.K., kanlar içinde yere yığılırken, M.K. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı A.K., ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K., buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
SALDIRGAN KOCA YAKALANDI
M.K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.