Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi yarı final!

Süper Ligi'nin play-off turunda ikinci maçlar başlıyor. Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz gün gerçekleşen karşılaşmada 108-66’lık skorla galip geldi. Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, bu maçta da galibiyet istiyor.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında 3 galibiyet alan taraf adını finale yazdıracak. İki takım da final için kıyasıya mücadele edecek.

Serideki ikinci maç basketbol tutkunları tarafından heyecanla beklenirken detaylar belli oldu.

Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Ülker Etkinlik Spor Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı bugün saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.