Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi yarı final!

Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ikinci maçlar başlıyor. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz gün gerçekleşen karşılaşmada 108-66’lık skorla galip geldi. Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, bu maçta da galibiyet istiyor.
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında 3 galibiyet alan taraf adını finale yazdıracak. İki takım da final için kıyasıya mücadele edecek.
Serideki ikinci maç basketbol tutkunları tarafından heyecanla beklenirken detaylar belli oldu.
Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman?
Ülker Etkinlik Spor Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı bugün saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.