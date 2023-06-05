Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi yarı final! Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta Anadolu Efes’e tarihi fark attı. İkinci maçın detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Anadolu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ikinci maçlar başlıyor. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz gün gerçekleşen karşılaşmada 108-66’lık skorla galip geldi. Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, bu maçta da galibiyet istiyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında 3 galibiyet alan taraf adını finale yazdıracak. İki takım da final için kıyasıya mücadele edecek. Serideki ikinci maç basketbol tutkunları tarafından heyecanla beklenirken detaylar belli oldu. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman? Ülker Etkinlik Spor Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı bugün saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.