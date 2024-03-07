Paraları cüzdanda değil sokakta saklıyorlar! O şehirlerde başını yerden kaldıran parayı es geçiyor… Sosyal medyada bir anda patlayan akımla birlikte insanlar paralarını sokaklara saklamaya başladı. O ülkede yaşayanlar başları yerde sağı solu kontrol etmeden yürüyemiyorlar…

ensonhaber.com

Sokakta yürürken bir taşın altında bir bakın köşesinde hiç ummadığınız bir yerde rasgele para bulmanız o şehirlerde artık olağan bir durum halini almaya başladı.

Almanya’da sosyal medyada viral olan para bırakma akımı ülkenin dört bir yanına dağıldı. Akımın başlangıç noktası olan Dortmund’un ardından diğer şehirlerde de akım uygulamaya başlandı.

Akımın başlangıç noktası ise bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, sokaklarda belirli yerlere para bırakması ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşması ile gerçekleşti.

Paralar sokaklara saklanıyor...

Kimliğini gizli tutan kullanıcı, Dortmund'un bazı bölgelerine gizlice paralar bırakarak, bunu takipçileri ile paylaşıyor. Ve ardından takipçilerinden bu paraların bulunmasını istiyor.

Kullanıcının bu paylaşımlarının ardından bu durum resmen bir akıma dönüşerek Almanya’nın birçok kentinde yapılmaya başlandı.

Dortmund’un ardından ülkenin Stuttgart, Frankfurt, Köln, Wiesbaden gibi yerlerinde de etrafa para gizleyen kişiler ortaya çıktı.

Bunu yapan kişiler tıpkı akıma neden olan kullanıcı gibi bıraktıkları paraların etrafından ufak bir görüntü gösterip, takipçilerinden sakladıkları paraları bulmalarını istiyor.

Paylaşımlar sosyal medyada büyük bir ses getirirken birçok kişide etrafını bakarak veya istenilen yere giderek bölgede para bulmaya çalışıyor.