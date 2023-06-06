Yarı finalde 3. randevu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko 3. randevusunda Anadolu Efes'e konuk olacak. Maçın detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Basketbol Süper Ligi'nde yarı final maçları kaldığı yerden devam ediyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe 3. maçında çıkacak. Yarı finalin ilk karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 108-66'lık skorla mağlup etti. Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fenerbahçe Beko, iç sahasında 2 sayı farkla kıl payı kaybetti. Yarı final turunun üçüncü karşılaşması için nefesler tutuldu. Bu turda 3 galibiyet alan finale adını yazdıracak. Basketbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı 7 Haziran 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.