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ABD’de koronavirüs aşısı olmak isteyenler kuyruğa girdi

ABD’de koronavirüs aşısı olmak isteyenler kuyruğa girdi

Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı yaşlılar ise portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.