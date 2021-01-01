- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD’de koronavirüs aşısı olmak isteyenler kuyruğa girdi
ABD’de koronavirüs aşısı olmak isteyenler kuyruğa girdi
Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı yaşlılar ise portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.
- DHA
- 01.01.2021 - 22:04
- Güncelleme : 01.01.2021 - 22:08
ABD’nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu.
Birçok yaşlı da aşılama merkezlerinin önünde portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.
‘SUÇLU FLORİDA VALİSİ’
ABD basını, ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis’in, CDC’nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğunu ifade etti.
O anlar drone ile görüntülendi.
ABD’de koronavirüs aşısı olmak isteyenler kuyruğa girdi VİDEO