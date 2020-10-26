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    Almanya Başbakanı Angela Merkel: Yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir

    Angela Merkel koronavirüs salgınında durumun oldukça dramatik olduğunu belirterek, “Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir." dedi.
    • İHA
    • 26.10.2020 - 16:07
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel: Yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir

    Tüm Avrupa'da, koronavirüs salgınında ikinci dalganın yükselişiyle birlikte tedbirler sıkılaştırılmaya başlandı.

    Almanya da onlardan o ülkelerden biri.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı video konferans toplantısında, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNE AŞIRI YÜKLEME OLABİLİR"

    Açıklamada, "Durum tehdit edici. Önlemler yeterli değil, artış durdurulmalı. Durum oldukça dinamik ve dramatik. Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir. Sadece yeni kısıtlamalar gelişmeyi durdurabilir. Her gün önemli" dedi.

    RİSKLİ BÖLGE SAYISI 272'YE YÜKSELDİ

    Enfeksiyon sayısının her hafta iki katına çıktığını belirten Merkel, Almanya'da riskli bölge sayısının 272'e yükselmesinin durumu anlatmaya yeterli olduğunu söyledi.

    Merkel salgında yaşanılan artışın yeniden bir kapatılma tehlikesi oluşturduğunu belirtilerek, salgında yavaşlama olmazsa sağlıkçıların enfeksiyon zincirini takip etmekte zorlanacaklarını ifade etti.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel: Yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir #1

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