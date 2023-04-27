Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a tepki: Yükümlülüklerini yerine getirmiyor Fransız Bakan ile Bakü'de görüşen Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmiyor" dedi. Aliyev, Ermenilerin Laçın üzerinden Karabağ'a silah taşıdığı uyarısında bulundu.

AA

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Colonna'yı başkent Bakü'de kabul etti. Görüşmenin gündeminde Ermenistan'ın yol açtığı gerilimler ve Laçın Koridoru vardı.

"Erivan'a 5 temel ilke sunduk"

Aliyev kabulde, Erivan ile ilişkilerinden bahsederek, 2. Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra Ermenistan'la karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tanıyarak bir barış antlaşması imzalamayı teklif ettiklerini ve bunun için Erivan'a resmi olarak 5 temel ilke sunduklarını hatırlattı.

"Azerbaycan topraklarından askerlerini çekmiyorlar"

"Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor." diyen Cumhurbaşkanı Aliyev, şöyle konuştu:

Ermenistan, Nahçıvan ile bir koridor oluşturulmasına izin vermiyor, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmiyor.

Laçın'dan silah taşıyorlar

Ermenilerin Karabağ'a silah ve diğer askeri ürünleri taşımak için Laçın Koridoru'nu kullandığını bildiren Aliyev, şöyle dedi:

Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında sınır kontrol noktasının tesis edilmesi, ülkemizin egemenlik hakkının ve toprak bütünlüğümüzün sağlanmasının bir ifadesidir.

Macron'dan Aliyev'e selam getirdiler

Fransız Bakan Colonna, Aliyev'e Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un selamlarını iletti.

Colonna, Fransa olarak Azerbaycan'da ve genel olarak Güney Kafkasya bölgesinde barış, ekonomik ve sosyal kalkınma istediklerini, ülkesinin her zaman bunu hedeflediğini söyledi.