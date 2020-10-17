Çin'de 10 milyon kişiye yapılan testlerde pozitif vaka çıkmadı

Çin'de 10 milyon kişiye yapılan testlerde pozitif vaka çıkmadı

Çin'in Qingdao şehrinde, 5 günde 10 milyon kişiye yapılan koronavirüs testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Çin'de yapılan testlerin büyük çoğunluğu negatif çıkmaya devam ediyor.

Dünya komuoyuna salgının tamamen kontrol altına alındığını her fırsatta dile getiren Çinli yetkililer bu kez de kısa sürede yüksek sayıda testler yapmaya başladı.

Geçen ayın başlarında Çin'in Qingdao şehrinde, üç sağlık çalışanı, bir liman işçisi ve onlarla yakın temasta bulunan iki kişinin aralarında bulunduğu 13 kişinin koronaya yakalandığı belirlendi.

5 GÜNDE 10 MİLYON TEST

Vakalar belediye ekipleri tarafından gözlem altında tutuldu. Vaka tespitlerinin ardından şehirde kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Çinli yetkililer vakaların görülmesinin ardından geçtiğimiz 5 gün içinde 10 milyon kişiye test yapıldığını açıkladı.

TESTLERİN TAMAMI NEGATİF

Yetkililerin açıklamalarına göre yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Yine de, sakinlerden evde kalmaları istendi, Pekin'e uçuşlar iptal edildi ve Qingdao'dan Çin'in diğer bölgelerine seyahat edenlerin karantina altına alınması gerektiği vurgulandı.

DAHA ÖNCE WUHAN'DA DA YAPILMIŞTI

Çin'de yetkililer daha öncede salgının çıkış noktası olan Wuhan'da, 10 gün içerisinde 11 milyon kişiyi test etmişti. Mayıs ayında Wuhan sakinlerini test edebilmek için binlerce personelin katıldığı yüzlerce test merkezi açıldı.

Ayrıca, engelli insanları, yaşlıları kendi evlerinde test etmek için ekipleri seferber etmişlerdi.