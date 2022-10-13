Petrol
92.24
-0.23%
Euro
18.0166
-0.03%
Dolar
18.5743
0.05%
Altın
984.67
-1.41%
Borsa
3538
0.57%
Bitcoin
348.800
-2.90%
BTXN Coin
8.20
-5.42%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Dmitriy Peskov: Türk Akımı’nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattına yönelik saldırı girişiminde bulunan sabotajcıların tutuklandığını açıkladı.
    • 13.10.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dmitriy Peskov: Türk Akımı’nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Peskov, "Bazı güçler, ki bu güçlerin kökenini Devlet Başkanı Vladimir Putin ima etti, Türk Akımı’nı da hedef aldı. Sabotajcılar yakalandı ve birkaç kişi tutuklandı. Onu patlatmak istediler." ifadelerini kullandı.

    Sabotajcıların Rusya’da yakalandığını belirten Peskov, daha fazla detay vermedi.

    "Ancak proje onların ilgisiyle hayata geçebilir"

    Rusya lideri Putin’in Türkiye’yi büyük bir gaz dağıtım merkezi haline getirme önerisini bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da doğrudan ilettiğini belirten Peskov, "Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık. Proje ile ilgili Avrupa ülkeleriyle henüz temasa geçilmedi. Ancak proje onların ilgisiyle hayata geçebilir." ifadelerini kullandı.

    Putin sabotaj girişimi olduğunu açıklamıştı

    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Türk Akımı’na yönelik sabotaj girişimi olduğunu açıklamıştı.

    Dmitriy Peskov: Türk Akımı’nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı #1


    Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yeni yılda da düzenlenecek
    Kültür Sanat

    Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yeni yılda da düzenlenecek

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 13 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 13 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Görüş Bildir