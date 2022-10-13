Dmitriy Peskov: Türk Akımı’nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattına yönelik saldırı girişiminde bulunan sabotajcıların tutuklandığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Peskov, "Bazı güçler, ki bu güçlerin kökenini Devlet Başkanı Vladimir Putin ima etti, Türk Akımı’nı da hedef aldı. Sabotajcılar yakalandı ve birkaç kişi tutuklandı. Onu patlatmak istediler." ifadelerini kullandı.

Sabotajcıların Rusya’da yakalandığını belirten Peskov, daha fazla detay vermedi.

"Ancak proje onların ilgisiyle hayata geçebilir"

Rusya lideri Putin’in Türkiye’yi büyük bir gaz dağıtım merkezi haline getirme önerisini bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da doğrudan ilettiğini belirten Peskov, "Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık. Proje ile ilgili Avrupa ülkeleriyle henüz temasa geçilmedi. Ancak proje onların ilgisiyle hayata geçebilir." ifadelerini kullandı.

Putin sabotaj girişimi olduğunu açıklamıştı

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Türk Akımı’na yönelik sabotaj girişimi olduğunu açıklamıştı.