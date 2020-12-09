- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ermeniler Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor
Ermeniler Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor
- İHA
- 09.12.2020 - 14:03
- Güncelleme : 09.12.2020 - 15:31
Ermenistan’da muhalefet, geçtiğimiz hafta sonu büyük bir miting yaparak Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşmasına imza atan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi için dün saat 12.00’ye kadar süre vermişti.
Paşinyan dün istifa açıklaması yapmayınca ülkede protestolar başladı.
Başta başkent Erivan olmak üzere bazı kentlerde muhalefet partisi üyesi birçok protestocu, otoyolları ulaşıma keserek eylem yaptı.
POLİS, EYLEMCİLERİ GÖZALTINA ALDI
Polisler tarafından da göstericilere karşı müdahaleler gerçekleşirken birçok eylemde arbede çıktı. Bazı göstericiler gözaltına alınırken polis, trafiğe kapatılan yolların tekrar açılması için yoğun çaba sarf etti.
Göstericiler "Hain Nikol" sloganları atarken Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu üyesi İşhan Saghatelyan, sivil itaatsizlik eylemlerine başladıklarını duyurdu.