Ermeniler Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor

Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için muhalefetin verdiği süre tamamlanınca ülke genelinde sivil itaatsizlik protestoları başladı.

Ermenistan’da muhalefet, geçtiğimiz hafta sonu büyük bir miting yaparak Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşmasına imza atan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi için dün saat 12.00’ye kadar süre vermişti.

Paşinyan dün istifa açıklaması yapmayınca ülkede protestolar başladı.

Başta başkent Erivan olmak üzere bazı kentlerde muhalefet partisi üyesi birçok protestocu, otoyolları ulaşıma keserek eylem yaptı.

POLİS, EYLEMCİLERİ GÖZALTINA ALDI

Polisler tarafından da göstericilere karşı müdahaleler gerçekleşirken birçok eylemde arbede çıktı. Bazı göstericiler gözaltına alınırken polis, trafiğe kapatılan yolların tekrar açılması için yoğun çaba sarf etti.

Göstericiler "Hain Nikol" sloganları atarken Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu üyesi İşhan Saghatelyan, sivil itaatsizlik eylemlerine başladıklarını duyurdu.